DJ Berç Polat: Yeni yılda büyük sürprizlerim var

DJ Berç Polat, “2021 yılında inşallah her şey normale döner. Müzik yapamayı ve insanları eğlendirmeyi çok özledim. Bu süre içerisinde yeni müzik ve şarkılar hazırladım. Yeni yılın gelmesiyle ve normalleşmeye başladığımız dönemde müzik dünyası için sürprizlerim olacak” dedi. Genç dj yaptığı “Love of my life” parçası ile Temmuz ayında müzik programlarını ve listelerini zorlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı