DJ Berç Polat: Yeni yılda büyük sürprizlerim var
İstanbul gece hayatının sevilen DJ’lerinden Berç Polat, pandemi nedeniyle duran müzik hayatını anlattı.
01 Ocak 2021, Cuma 00:10 Son Güncelleme:
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DJ Berç Polat, “2021 yılında inşallah her şey normale döner. Müzik yapamayı ve insanları eğlendirmeyi çok özledim. Bu süre içerisinde yeni müzik ve şarkılar hazırladım. Yeni yılın gelmesiyle ve normalleşmeye başladığımız dönemde müzik dünyası için sürprizlerim olacak” dedi. Genç dj yaptığı “Love of my life” parçası ile Temmuz ayında müzik programlarını ve listelerini zorlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı
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