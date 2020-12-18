Kültür & Sanat DJ Doğan Kartal: DJ olmak için eğitim gerekli

DJ Doğan Kartal: DJ olmak için eğitim gerekli

Kültür & Sanat

DJ Doğan Kartal: DJ olmak için eğitim gerekli

Son dönemlerin başarılı isimlerinden DJ Doğan Kartal, bir elektronik malzemeyi kullanma becerisinin DJ olmak için yeterli olmadığını, sektörde yer edinmek için müzik kültürüne hakim olmak ve eğitim almak gerektiğini söyledi.

18 Aralık 2020, Cuma 23:08 Son Güncelleme:
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Son dönemlerin başarılı isimlerinden DJ Doğan Kartal, bir elektronik malzemeyi kullanma becerisinin DJ olmak için yeterli olmadığını, sektörde yer edinmek için müzik kültürüne hakim olmak ve eğitim almak gerektiğini söyledi. Müzik sektörü ve yeni DJ adaylarının yapması gerekenler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DJ Doğan Kartal, eğlence kültürünün önemli parçalarının başında partilerin geldiğine dikkat çekti. Parti kültüründe de baş aktörün DJ'ler olduğunu vurgulayan Kartal, son dönemde piyasada bir çok DJ çıksa da bu işi istikrarlı ve başarılı şekilde yapabilenlerin sayısının çok sınırlı olduğunu anlattı.

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Her şeyin setup malzemesi ve müzik olmadığını, müzik kültürünün ve eğitiminde önemli olduğunu söyledi. Kartal; "Bu işi yapmak isteyen herkes kolay olduğunu düşünüyor. Sadece bir elektronik malzemeyi çözerek DJ olacağını düşünen bir çok insan var, ancak durum öyle değil. Bir kere müzik tarihine ciddi bir şekilde hakim olmanız gerekiyor. Çünkü dünya nasıl değişiyorsa müzik kültürü de ona göre değişiyor ve gelişiyor.

Müzik bilgisi şart

Ancak bir bakıyorsunuz bazen en eski şarkıyı çalmanız gerekebiliyor. Bu sebeple müzik portföyünü doğru bilmek çok önemli" dedi. Meslekte ilerlemek isteyenlere tavsiyelerde de bulunan DJ Doğan Kartal, "DJ mesleği sadece setup başında müzik bilmekle de yapılmaz. Aynı zamanda işin içinde artistik yetenek, empati yeteneği ve müzik bilgisi de olması gerekir.

Bunlara sahip olan her DJ her zaman rakiplerinden önde olur. Empati de bu anlamda çok önemli. Çünkü eğlendirmek istediğiniz ortamı doğru zamanda doğru müzikle yakalamak işin en önemli kısmı. Doğru müziği bulamadıktan sonra en popüler parçayla bile ortamı yakalayamayabilirsiniz. Bu da hareketin devam etmesine engel olur" diye konuştu.

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