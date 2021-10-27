Müge Anlı’daki DJ Mehmet Karahan olayı gündemdeki yerini koruyor. DJ Gezgin’in ablası akıl almaz ifadeler verirken, televizyon izleyicileri de gelişmeleri yakından takip ediyor. Diğer yandan DJ Gezgin’in hangi radyoda çalıştığı da merak konusu oldu. İşte, Müge Anlı’daki DJ Gezgin olayı hakkında bilgiler…









DJ GEZGİN KİMDİR?

Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan’dan 4 yıldan bu yana haber alınamıyor. DJ Gezgin’in kardeşi genç adamın bulunması için 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuru yaptı ve konu programda ele alınmaya başlandı.

MÜGE ANLI’DAKİ DJ MEHMET KARAHAN OLAYI NEDİR?

DJ Gezgin Karahan’dan yıllardır haber alamayan kardeşi, Müge Anlı’ya başvuruda bulundu. Fatma Karadağ, programda anlattıkları ile de herkesi şaşkına çevirdi. Kardeşinin para meselesi yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğunu öne sürdü.

"Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." diyen Karadağ, evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Fatma Karadağ kardeşinin kaybolmasıyla ilgili bu ifadeleri kullanırken, aileyi yakından tanıyanların ifadeleri akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

4 çocuklu Fatma Karadağ’ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi.

Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.

Fatma Karadağ'ın açıklamaları ardından önemli bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan tanıklardan biri Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatası bulunduğunu bildirdi. Kafatasının Mehmet Karahan'a ait olma ihtimali üzerinde duran yetkililer, olayın çözülmesi için harekete geçti.

DJ GEZGİN HANGİ RADYODA?

Müge Anlı’nın programında gündeme gelen DJ Gezgin Mehmet Karahan'ın hangi radyoda sunuculuk yaptığıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Diğer yandan programda sözü edilen DJ Gezgin'in ünlü sunucu Gezegen Mehmet ile bir ilgisi de yok.



