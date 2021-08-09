Magazin DJ Khaled, malikanenin kapısını açtı

DJ Khaled, malikanenin kapısını açtı

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DJ Khaled, malikanenin kapısını açtı

Dünyaca ünlü yapımcı DJ Khaled, son taşındığı malikanesinin kapılarını ilk kez açtı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 08:22 Son Güncelleme:
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DJ Khaled, Los Angeles’taki malikanesinden bu yılın başlarında taşınmıştı. 46 yaşındaki yapımcı, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını Just Jared’e açtı. Yaklaşık beş yıl oturduğu saray yavrusunu geride bıraktığımız nisan ayında 12.5 milyon dolar’a satan DJ Khaled, bu işlemle 2.6 milyon dolar’lık bir kâr da elde etmiş oldu.

Komşuları arasında Christina Aguilera, Kendall Jenner ve Paris Hilton gibi isimlerin bulunduğu malikanede, altı yatak odası, sekiz banyo, SPA, spor salonu, yüzme havuzu ve misafir süiti olarak kullanılan iki odalı çatı katı bulunuyor.

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