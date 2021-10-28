DJI Action 2 resmi olarak duyuruldu

DJI Action 2, 4K video kaydı yapabilen 12 MP sensör, 155 derecelik görüş alanı sağlayan bir lens ve Gorilla Glass ile kaplanmış 1.76 inç OLED dokunmatik ekrana sahip. Mıknatısları kullanarak cihaza başka bir dokunmatik ekran ekleyebiliyorsunuz, bu ayrıca pil ömrünü uzatıyor ve bir dizi mikrofon ekliyor.

Cihaz, GoPro Hero10 gibi saniyede 120 kare hızında 4K video çekebiliyor, ancak daha yüksek çözünürlükleri desteklemiyor. Örneğin, Hero10 5.3K60 video kaydı yapabiliyor. 240 fps süper ağır çekim GoPro’daki 2.7K yerine 1080p’de çalışır.

DJI Action 2, yalnızca 53 gram ağırlığında. Ayrıca DJI, GoPro’nun sahip olmadığı 32 GB dahili depolama içeriyor ve bunu microSD kart ile genişletebilirsiniz. DJI Action 2, elektronik görüntü sabitleme yapabiliyor ve 100-6.400 ISO aralığını aktif olarak kullanabiliyor.

DJI Action 2’nin yurt dışı fiyatı 399 dolar.