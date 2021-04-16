DJI, Air 2S adlı yeni drone modelini duyurdu

DJI Air 2S'in Air 2'den üç temel farkı bulunuyor. Bunlardan ilki, 1/2 inç yerine geçen 1 inçlik yeni görüntü sensörü. Böylece bu kompakt drone'un kamera performansı hatırı sayılır şekilde iyileştirilmiş oluyor.

DJI Air 2S, bünyesinde 1 inçlik ve 20 MP çözünürlük sunan bir görüntü sensörü bulunduruyor. Söz konusu kamera ile 30 karede 5.4K, 60 karede ise 4K video kaydı yapılabiliyor. Görüntü sensörü ayrıca; 30 karede yapılan 4K video çekimlerinde 4x, 30 karede yapılan 1080 piksel video çekimlerinde ise 8x yakınlaştırma yapma imkanı sunuyor. Böylece düşük kare hızlarında video kaydı yaparken görüntüleri minimum kayıpla yakınlaştırmak da mümkün hale geliyor. Ürüne entegre edilen nesne algılama özelliği ise cihazı ağaç veya elekrik teli gibi engellerin bulunduğu yüksek alanlarda kullanmayı daha güvenli bir hale getiriyor. Bu sayede drone, uçuş sırasında çevresindeki nesneleri otomatik olarak algılıyor ve olası bir kazanın önüne geçiliyor.

DJI Air 2S, önceki nesil ‘Air 2’ye göre neredeyse iki kat daha yüksek menzil sunuyor. Cihazın, HD akış sırasında 1.5 kilometrenin üzerinde bir menzil sunduğu ifade ediliyor. Ürünün 3.500 mAh kapasitesindeki değiştirilebilir bataryası ise 31 dakikalık maksimum uçuş süresi vadediyor. Drone ayrıca, ‘OcuSync O3’ adı verilen video aktarım sistemi sayesinde 4 adet veri iletim anteni ile birlikte geliyor.

Bunun yanında ürün, birçok otomatik görüntü yakalama modu bulunduruyor. Bu modlar arasında, ‘MasterShots’ isimli yeni bir versiyon da yer alıyor. ‘MasterShots’ devreye girdiğinde DJI Air 2S, profesyonel çekim kalitesi sunacak şekilde kendine otonom bir uçuş rotası oluşturuyor ve ‘FocusTrack’ ile belirli bir nesne veya kişiyi sürekli odağında tutabiliyor.

20 MP'lik görüntü sensörüyle DJI Air 2S, 30 FPS'de 5,4K, 60 FPS'de 4K video kaydı yapabiliyor. Kamera ayrıca 4K 30 FPS'de 4x, 1080p 30 FPS'de 8x zoom kapasitesine sahip. Böylece düşük kare hızlarında video kaydı yaparken görüntüleri minimum kayıpla yakınlaştırmak mümkün oluyor.

DJI Air 2S’in normal fiyatı 999 dolar. İki ekstra batarya, ND filtreleri, bir şarj yuvası ve çantası ile birlikte 1.299 dolarlık bir paket halinde de satın alınabiliyor.