DJI, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mavic Air modeliyle drone tutkunlarının dikkatlerini üzerine çekmişti. Şimdiyse şirket, Mavic Air 2 adlı modelini tanıttı.

Drone, 1/2 inç boyutunda görüntü sensörüyle geliyor. 48 MP çözünürlük sunan kamera saniyede 60 fps 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

OccuSync iletim teknolojisiyle Wi-Fi desteği sağlayan Mavic Air 2, 34 dakikaya kadar havada kalabiliyor. 10 kilometrelik bir menzil sunan drone, 8K hyperlapse ve HDR fotoğraf/video özellikleri de sunuyor. Mavic Air 2’de sahne tanıma özelliği de bulunuyor.

DJI tarafından yapılan açıklamalara göre Mavic Air 2, dünyanın hem en akıllı hem de en güvenli drone modeli. Çünkü şirket, Mavic Air 2'nin sahip olduğu sahne algılama modlarına güveniyor. Tüketiciler böylece bağlamda kar, ağaç, çim, gökyüzü ve gün batımı gibi farklı sahne modlarını kullanarak otomatik olarak en yüksek kalitede görüntüler çekebiliyor. Mavic Air 2 çevresini üç yönde algılıyor: ileri, geri ve aşağı.

Done aynı zamanda yeni bir uzaktan kumandayla geliyor. Ergonomik bir tasarıma sahip kumandanın pil ömrü ise 240 dakika.

Djı Mavic Air 2'in fiyatı, 799 dolar olarak belirlendi. Satışta olan ürün, 11 Mayıs itibarıyla ABD'deki tüketicilere teslim edilmeye başlayacak.

Taşıma çantası, pervane koruyucu şarj bağlantı aparatı ve 3 batarya içeren Fly More adlı paketin fiyatı ise 988 dolar.











