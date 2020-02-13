DJI Mavic Mini detaylı inceleme: Cep boyutunda insansız uçak

DJI Mavic Mini, DJI adına bir ustalık eseri olabilir. Neden derseniz ABD ve İngiltere genelinde drone yasası değişiklikleri karşısında premium ve kompakt bir gövdede mükemmel video kalitesi sunuyor.

Sadece 249 gram ağırlığında olan ve avuç içine sığabilen Mavic Mini, kaliteden taviz vermeden havadan görüntü çekmeyi herkese uygun hâle getirmeyi vadediyor. Mavic Mini’yi ABD’de Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) kaydettirmek gerekmiyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SGHM) 23 Şubat 2016'da aldığı karara göre, 500 gramdan ağır drone'ların SGHM'ye kaydedilmesi gerekiyor. Bu araçların ticari amaçla kullanılabilmesi için de drone pilot lisansı gerekiyor. Bu ehliyet, SHGM tarafından yetkilendirilen uçuş okullarından temin edilebiliyor.

Evet Mavic miniyi ağırlığı yüzünden sivil havacılığa kaydettirmenize gerek yok. Günümüzde drone'ların maliyeti çok düşük olsa da başta özel hayatın gizliliğine dikkat edilmeli. Ülkemizde de ağırlıklarına göre sınıflandırılan drone'ları kaydetmeden, uçuş izni almadan uçurmanın cezası büyük. Kurallara uymadığınız takdirde 5 yılı bulabilen hapis ve 14 bin TL’yi aşan yüksek para cezalarına çarptırılabilirsiniz.

Mavic Mini'ye dönecek olursak piyasaya çıkmadan önce bu tüy siklet kategorisinde sağlam ürün yoktu. Yani, şu anda DJI, 250g altı premium drone pazarında bir tekel sağladı.

Mavic Mini, birkaç rakibinin aksine 4K çözünürlük sunmuyor ama üç eksenli mekanik stabilizasyona sahip. Rakiplerinde iki tane var. Çalışırken değiştirilebilir microSD kart yuvası var ve pil ömrü de yine rakiplerine göre daha iyi.

Mavic Mini'yi birkaç haftadır test ediyorum, evet premium abilerine göre bazı eksikleri var ama bence hafifliği yüzünden en iyi seyahat drone'u olmaya aday.

Gelelim fiyatlarına...

DJI Mavic Mini, iki farklı seçenekle satılıyor. Standart pakette Mavic Mini ile birlikte uzaktan kumanda, bir pil, ekstra pervaneler diğer gerekli araçlar bulunuyor. Bu paket ülkemizde yaklaşık 2 bin 800 TL.

Benim de kullandığım Mavic Mini Fly More Combo paketinde ise standart paketteki içeriklere ek olarak 360 derecelik pervane kafesi, iki taraflı şarj hub’ı, üç pil, üç set ekstra pervane ve taşıma kutusu bulunuyor. Bu paketin fiyatı ise yaklaşık 3 bin 350 TL.





Merak edilenler

Uçuş yapmak için izin nereden alınmalı?

Sivil Havacılık Kanununun belirttiği şekilde, uçuş izni Mülki İdari Amirlerinden, yani uçuş yapılacak yerin bağlı olduğu Valilik / Kaymakamlıktan alınmalı.

SHGM’den uçuş yapılacak yer için izin alınmalı mı?

Uçuş konumu izni Mülki İdari Amirliklerine, bunun dışında kalan (konum haricinde) izinler SHGM yetkisine bırakıldı. Sivil havacılıktan uçulacak konum için ayrıca bir izin alınması gerekmediği düşünülmektedir.

Hobi uçuşu yapacağım. İzin almaya gerek var mı?

Sivil Havacılık Kanunu’nda Hobi veya Ticari Uçuş ayrımı yok. Bu nedenle izin almak gerek. Bu arada hobi için uçacaksanız Yerleşim alanlarına 50 metre izinsiz yaklaşmayın, cihazınızı göz hizasında takip edemeyeceğiniz mesafede kullanın, 120 metreden daha fazla yukarıya çıkmayın ve gece uçmayın.

500 gram altında bir drone’um var. Uçuş için izin almaya gerek var mı?

Sivil Havacılık Kanunu’nda yine ağırlık ayrımı yok. O nedenle izin almak gerek.

Şehir dışında, tarla üzerinde uçuş yaparken izin almalı mıyım?

Şehir, köy, yayla haricinde kalabalık olmayan bölgeler eskiden uçuş izninden muaf alanlarmış ancak bu değişti. Tarla üzerinde dahi uçulsa, kanunen izin alınması gerek. Elbette tarla üzerinde uçarken kolluk kuvvetlerince alı konulma riskiniz, şehir içinde bir uçuşa göre oldukça az.

Drone ile turistik yerler çekmek istiyorum, ne yapacağım?

Öncelik para verip ticari pilot lisansı almalısınız. 3. kişilere verebileceğiniz zararlara karşı yıllık sigorta yaptırmalısınız. Yine de insanlara ve binalara 50 metreden fazla yaklaşamazsınız. Uçuşa kesinlikle yasak olan yerlerde uçamazsınız. Mevzuata aykırı bir uçuş yaparken 3. kişinin malına ya da vücut bütünlüğüne zarar verirseniz sigortanız bunu karşılamıyor.