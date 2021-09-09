DJI OM5 resmi olarak tanıtıldı

DJI, kısa süre önce sızdırılan DJI OM5 için resmi tanıtımı yaptı. OM5, spesifik olarak teleskopik yapısı ile dikkat çekiyor. Yeni model fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi bir selfie çubuğu gibi uzayabiliyor.

Tasarımdaki değişikliklerle pil ömrü büyük bir darbe alıyor. OM4 için tek bir şarjla çalışma süresi 15 saat olarak verilirken, OM5 için bu süre altı saat 20 dakikaya düşüyor.

Toplam ağırlığının 290 gram olduğu aktarılan OM5, telefonlara iki farklı yapıda bağlanabiliyor. Modeli motorlu yapısı ve uygulaması sayesinde otomatik takip özelliği de sunuluyor. Bu sayede kişiler kendilerini rahatlıkla videoya çekebiliyor.

Osmo Mobile 4’ün önceden programlanmış diğer tüm çekim modları OM5’te de yer alıyor. Hitchcockian dolly zoom, yaratıcı CloneMe Panoramaları ve kişisel favorim SpinShot bunların arasında yer alıyor. Ayrıca Hyperlapse, Timelapse ve Motionlapse gibi daha önce görülen diğer standart modlar da burada mevcut.

Osmo Mobile 5 yurt dışında 159 dolara satışa sunuldu. OM5, halka tutucu, kelepçe, tripod, bilek kayışı ve kese içeren standart bir paketle geliyor.



