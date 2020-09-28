DJI Osmo Pocket 2 ne zaman tanıtılacak?
DJI kısa süre sonra Osmo Pocket’ın yeni versiyonu DJI Osmo Pocket 2 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki DJI Osmo Pocket 2 ne zaman tanıtılacak, fiyatı ne kadar olacak?
28 Eylül 2020, Pazartesi 12:18 Son Güncelleme:
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DJI Osmo Pocket 2’nin 20 Ekim’de tanıtılması bekleniyor. Yeni modelin detayları henüz belli değil. Ancak kameranın düşük ışıkta daha iyi performans için 1 inç'lik sensörle gelmesi bekleniyor. Buna ek DJI Mavic Air 2’de kullanılan 48 megapiksellik kameranın Osmo Pocket 2’de de yer alacağı belirtiliyor.
Osmo Pocket’ta kablosuz görüntü aktarımı için ekstra Wi-Fi adaptör satılıyordu. Yeni modelle birlikte Wi-Fi özelliğinin kameraya entegre edileceği ifade ediliyor.
DJI Osmo Pocket 2’nin yurt dışı satış fiyatının 369 dolar olacağı iddia ediliyor. Detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın…
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