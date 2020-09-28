DJI Osmo Pocket 2 ne zaman tanıtılacak?

DJI Osmo Pocket 2’nin 20 Ekim’de tanıtılması bekleniyor. Yeni modelin detayları henüz belli değil. Ancak kameranın düşük ışıkta daha iyi performans için 1 inç'lik sensörle gelmesi bekleniyor. Buna ek DJI Mavic Air 2’de kullanılan 48 megapiksellik kameranın Osmo Pocket 2’de de yer alacağı belirtiliyor.

Osmo Pocket’ta kablosuz görüntü aktarımı için ekstra Wi-Fi adaptör satılıyordu. Yeni modelle birlikte Wi-Fi özelliğinin kameraya entegre edileceği ifade ediliyor.

DJI Osmo Pocket 2’nin yurt dışı satış fiyatının 369 dolar olacağı iddia ediliyor. Detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın…



