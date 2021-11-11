Orijinal Osmo Mobile'ın 2016'da piyasaya sürülmesinden bu yana, DJI neredeyse her yıl yeni bir model çıkardı. OM 5 ise ailenin en yeni üyesi. Yeni model OM 4'ten üçte bir oranında daha küçük ve dahili teleskopik selfie çubuğuna sahip. Bu, onu çok yönlü hale getiriyor. En önemlisi ise daha taşınabilir boyut, bu sayede onu evde bırakmadan daha fazla kullanma olasılığını var. Katlandığında, OM 5 büyük bir cebe nispeten kolayca sığabiliyor. Bir sırt veya bel çantasında ise rahatlıkla taşınabilir. Açmak için bir kısmı döndürmeniz, ardından diğerini çevirmeniz yeterli. Manyetik tutma yerini telefonunuza takmanız gerekli, ardından gimbal’a güvenli bir şekilde yapıştırabilirsiniz. DJI, kelepçeyi daha fazla telefonla uyumlu olacak şekilde yeniden tasarladığını söyledi. Kelepçe 170 – 290 gram ve 67 – 84 mm genişliğe sahip telefonları idare edecek kadar güçlü.

Gimbal’ın tabanında standart 1/4-inç tripod dişi; üstünde ise joystick, kayıt ve döndürme düğmeleri var. Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için döndürme düğmesine bir kez; yataydan dikey yöne geçmek için iki kez basabilirsiniz. Ana düğme arayüzünün solunda, DJI Mimo uygulaması aracılığıyla dijital yakınlaştırmayı devreye sokan kaydırıcı; bunun üzerinde tek bir dokunuşla fotoğraf ve video çekimi arasında geçiş yapan güç düğmesi bulunuyor. Gimbal’ın ön tarafında, gimbal konumunu sıfırlayabilen tetikleyici yer alıyor. Son olarak, gimbal şarj etmek için bir de USB-C bağlantı noktanız bulunuyor. Selfie çubuğu ise OM 5 deneyiminin en manuel ve hantal kısmı. Etkinleştirmek için, kafa kısmını joystick kısmından çekmeniz ve 21,5 cm'e kadar uzatmanız yeterli.

DJI OM 5, hem selfie çubuğu hem de geleneksel gimbal modunda kullanılmak üzere tasarlandı. Gimbal, görüntüleri güzel ve sabit tutma konusunda harika bir iş çıkarıyor. OM 4 gibi üç eksenli sistem, el hareketini telafi etmek için pan, roll ve tilt yapabiliyor. Kaydırma ve eğme aralığı geçen yılki DJI gimbal’ına benzer olsa da, bu yılki dönüşler daha iyi. Joystick'i kullanırken ve telefonunuzu döndürmeye çalışırsanız, özellikle de biraz büyük bir cihazınız varsa, belirgin bir titreme görebilirsiniz. Pil ömrü konusunda OM 5, 2.460mAh pil ile ayakta duruyor. Bu, OM 4'ünkinden 1.000mAh daha küçük. Burada tek şarjla yaklaşık altı saatlik kullanım ömrü elde edebiliyorsunuz. Altı saatlik kullanım süresi bir gimbal için fazlasıyla yeterli ve taşınabilir bir güç bankası olmaması, pilin diğer cihazlarla paylaşılmayacağı anlamına geliyor.

DJI OM 5'ten gerçekten en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, DJI Mimo uygulamasını telefonunuza indirmelisiniz. Burada elbette, akıllı telefonunuzun yerel kamerasını kullanabilirsiniz, ancak gövde üzerindeki OM 5 kontrolleri, bir dizi çekim modu ve nesne takibine erişmek için DJI'ın uygulaması şart. OM 5, stilize edilmiş klipler çekerken size yol gösteren yeni bir ShotGuides özelliği de sunuyor. Bu, deneyimli gimbal kullanıcıları için pratikte akıllara durgunluk veren bir şey değil, ancak ilham almak için kullanışlı olabilir. Özelliğin kullanıcı arayüzü, çekim yaparken kayan bir pencerede videoyu oynatabiliyor. Bu ise gimbalı tam olarak konumlandırmanıza, ve uygun hızda hareket ettirmenize yardımcı oluyor. Burada aynı zamanda geçmiş nesillere göre epey geliştirilmiş ActiveTrack 4.0 takip özelliği var. Bu modda sadece takip etmek istediğiniz nesnenin etrafında bir çerçeve oluşturmanız yeterli, OM 5 onu çerçeve/kare içinde güzel bir şekilde tutabiliyor. DJI ayrıca, jest kontrolü, DynamicZoom, Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse, Panoramalar, Spin Shot Gimbal Hareketi ve Hikaye Modu Şablonları dahil olmak üzere geçen yılki OM 4'te de önceden programlanmış tüm çekim modlarını buraya da ekledi.

DJI telefon gimbal’larının en iyilerden biri olmasının nedeni, tamamlayıcı uygulamanın donanımın kalitesiyle eşleşmesi. Düzenleme tarafı daha fazla metin içermeyen şablonlarla geliştirilebilir, ancak bunun dışında MIMO, konunuzu izlemek, MotionLapse videoları ve panoramik fotoğraflar çekmek için oldukça kullanışlı. DJI, telefonunuzun kameraları arasında geçiş yapmak için destek ekleyebilseydi, gerçekten harika olabilirdi. Kısaca videolarınızın daha profesyonel bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız DJI OM 5 modeline bir göz atabilirsiniz.