DJI sürücüsüz arabalar üzerinde çalışacak

DJI kısa süre önce Air 2S drone modelini ve DJI Automotive isimli bir alt şirket kurduklarını duyurmuştu. DJI bu şirketle otomobil üretmeyecek. DJI, bu şirket ile otonom yani sürücüsüz otomobil sistemleri geliştirme ve satmak istiyor.

DJI şirketin sistemini, park sistemleri, otonom park, uzun yol / otoban için otonom kontrol ve şehir içi için otonom kontrol olmak üzere üçe böldü. Şirket drone modelleriyle elde ettiği deneyimi sürücüsüz sistem konusunda da göstermek istiyor.

Şu anda, DJI Automotive, tüketiciye dönük bir marka olmaktan ziyade bu teknolojiyi gelecekteki otomobillere entegre etmek için otomobil üreticileriyle ortaklık yapacak gibi görünüyor.

DJI’ın çözümlerine sahip ilk araçların ne zaman yollara çıkacağı belli değil.