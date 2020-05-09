Gelişmiş yapay zeka teknolojisinin tercih edildiği DJI M300 RTK modelinde 6 yönlü algılama ve konumlandırma sistemi bulunuyor. Tam dolu pille 55 dakika havada kalabilen drone’un etkileyici uçuş performansını sağlık sektöründe kullanılabilecek şekilde birleştiren ilk DJI ürünü olduğu belirtiliyor. AES-256 şifreleme ve IP45 hava koşullarına dayanıklı muhafazasının yanı sıra, 15 kilometreye kadar ulaşan üç kanallı 1080p video aktarma drone’un sunduğu diğer özellikler arasında. Yeni OcuSync Enterprise sistemin tercih edildiği drone, aynı anda maksimum 2,7 kilograma kadar 3 farklı yükü taşıma kapasitesine sahip.

SmartPin & Track, akıllı kontrol ve yapay zeka nokta kontrolü drone’da karşımıza çıkan özellikler arasında bulunuyor. SmartPin & Track koordine görevlerde havadan haber alma senkronizasyonunu geliştiren fonksiyonları kapsıyor. PinPoint özelliği kullanıcıların izlenen nesneyi işaretlemelerini sağlıyor.

Yapay Zeka Nokta Kontrolü de yeni modelde karşımıza çıkıyor. Operatörler; kaydedilen fotoğraflar sayesinde hedefteki nesneyi işaretleyebiliyor. Yapay zeka algoritmaları, işaretli nesneyle mevcut canlı görüntü arasında bir karşılaştırma yapıyor ve bu sayede tutarlı sonuçlar almak amacıyla kamera kendi yönünü bu doğrultuda düzenliyor. Waypoints 2.0 özelliğiyse; farklı–65.535 ara nokta sunarak art arda gelen hareketleri planlıyor.

Zenmuse H20 serisi ise DJI’ın ilk hibrit multi sensör çözümünü sunuyor. IP44 sınıfına sahip olan model, iki versiyonla pazara sunulmuş durumda. 23 kat hibrit optik yakınlaştırma yapabilen 20 megapiksel kamera, 12 megapiksel geniş kamera ve 3 m – 1200 m mesafeleri kapsayan bir lazer telemetre içeren üçlü sensör Zenmuse H20 serisinde mevcut. Aktif görüntü sabitlemeyle birlikte elektronik sabitleme sistemine de destek veren seride radyometrik termal kamera da bulunuyor.

M300 RTK ve Zenmuse H20 serisi, ön siparişe açılmış durumda. Sevkiyatın 2020’nin ikinci çeyreğinde gönderimlere başlanacak.