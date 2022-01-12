Djokovic, Avustralya hükümetinin başını daha çok ağrıtacak

17 Ocak’ta başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na koronavirüs aşısı yaptırmayan sporcunun katılması yasak. Ancak dünyanın 1 numarası aşı karşıtı Sırp tenisçi Novak Djokovic, ‘yasal bir boşluk’tan yararlanıp turnuvaya katılacağını açıklamıştı. Bu durum aşı yaptırmayanların kafelere bile giremediği ülkede tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından Djokovic ülkeye girişte ‘yanlış vize başvurusunda bulunduğu’ gerekçesiyle gözaltına alınıp karantina oteline yerleştirilmişti.

Önceki gün ülkedeki Sırplar’ın düzenlediği gösteriye polis biber gazıyla müdahale etmişti.

YALAN BEYAN

Kararın iptali için mahkemeye başvuran Djokovic, 16 Aralık’ta koronaya yakalanıp iyileştiğini, bu yüzden aşıya gerek olmadığını öne sürmüştü. Fakat Djokovic’in hastalığa yakalandığını söylediği günden 1 gün sonra 17 Aralık’ta Sırbistan’da birçok etkinliğe katıldığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen önceki gün yapılan duruşmada Djokovic’in ülkeye girişine izin verilmişti. Djokovic’in mahkemeye bir yalan beyanda daha bulunduğu ortaya çıktı. Tenisçi, İspanya’dan Avustralya’ya geçerken son 14 günde başka bir seyahat yapmadığını beyan etmişti.

Djokovic’in (sağda) Sırbistan’da Petar Djordic ile çektirdiği bu fotoğraf, yalan beyanı ortaya çıkardı.

CEZASI 12 AY

Djokovic’in bu beyandan 9 gün önce Sırbistan’da milli hentbolcu Petar Djordjic ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Avustralya’da vize işleminde yalan beyanın cezası 12 ay hapis. Djokovic bu nedenle sınırdışı edilebilir. Fakat hükümetin nasıl hareket edeceği henüz belli değil. Djokovic turnuvaya katılırsa, ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Avustralyalılar’ın eylem yapacağı tahmin ediliyor. Sınırdışı edilirse de ülkedeki Sırpların çok büyük bir eylem yapması bekleniyor. Polis her iki ihtimale karşı alarm durumuna geçti. Göçmen Bakanı Alex Hawke’ın vereceği karar merakla bekleniyor.