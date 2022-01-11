Djokovic savaşı: Sokağa döküldüler

Dünyanın 1 numaralı raketi Novak Djokovic (34), geçen hafta çarşamba günü aşısız gittiği için alınmadığı Avustralya’da kalmaya hak kazandı. Ülkenin altı ay içinde COVID-19 geçirenlere muafiyet sağlama sözüne güvendiğini söyleyen Djokovic’e iptal edilen vizesi geri verildi. Djokovic, bu süreçte tutulduğu mülteciler otelinden ayrıldı. Djokovic’e destek olmak için toplanan kalabalık ise taşkınlık çıkardı. Polis, maskesiz kalabalığı uzaklaştırmak için biberli gazla müdahale etti.

Djokovic, serbest kalsa da 17 Ocak’taki Avustralya Açık turnuvasına katılıp katılamayacağı halen netlik kazanmadı. Son kararı Göçmen Bakanlığı verecek. Djokovic, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ülkede kalıp turnuvaya çıkmak için mücadele edeceğim” dedi. Djokovic’in vizesinin iptal edilmemesi için eylemler tüm gün sürdü. Tenisçi hiç zaman kaybetmeden gece yarısı antrenman yaptı. 20 Grand Slam şampiyonluğu olan Sırp tenisçi, bu turnuvayı da kazanırsa tarihe geçecek.







