Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkeklerde yarı finalinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki dün oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Dominic Thiem, 4 saat 13 dakika süren müsabakada Djokovic'i 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 ve 7-5'lik setlerle yenerek adını finale yazdırdı. Öte yandan bugün de hava koşulları nedeniyle maça bir süre ara verildi.

Thiem ayrıca Djokovic'in 26 maçlık grand slam galibiyetini böylece bitirdi. Avusturyalı raket ayrıca kariyerinde ikinci kez grand slamde finale yükseldi.

Fransa Açık'ta tek erkekler finali Avusturyalı Dominic Thiem ile İspanyol Rafael Nadal arasında yarın oynanacak.