DNA kiti hediyesi bir aileyi dağıttı

ABD’nin Ohio eyaletinde Jeanine ve Mike Harvey çifti, 1991’de tüp bebek tedavisine başvurdu. Ertesi yıl kızları Jessica dünyaya geldi. İtalyan asıllı olan Harvey, kızı Jessica’yı da hep o kültüre uygun büyüttü. Jessica, evlenip İtalya’ya yerleşti. Ailesi, İtalya’daki uzak akrabalarını bulabilmesi için Jessica ve eşine yılbaşı hediyesi olarak bir DNA kiti ve soyağacı sitesi üyeliği hediye etti. Ancak Jessica babasının ailesine dair hiçbir ize ulaşamadı. Hatta soyağacında babası da çıkmadı! Bunun üzerine bir yanlışlık olabileceğini düşünerek baba kız DNA testi yaptırdılar.

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Mike, Jessica’nın biyolojik babası değildi. Tedaviyi uygulayan Summa Akron Şehir Hastanesi’nde bir karışıklık yaşanmış ve Jessica başkasının spermlerinden dünyaya gelmişti. Jessica, DNA bilgilerinden biyolojik babasını buldu. O kişinin de aynı hastanede 1991’de aynı doktora tüp bebek tedavisi yaptırdığını, ancak çocuğu olmadığını öğrendi.

2020’de bu gerçeği öğrenen ve yıkılan aile, hastaneye dava açtı. Mike Harvey, “Kızımı İtalyan okullarına gönderdim. Babaannesi ile İtalyanca konuşuyorlardı. Artık kızımla kültürel bir espri yapamayacak duruma geldik. Ailece travma yaşıyoruz” dedi.