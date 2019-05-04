DNA’mız yaşlanma hızı, yaşadığımız dünyanın yüzeysel sebepleri dolayısıyla birçok şeyden etkilenmektedir. Stres, sigara bağımlılığı, yaşam kalitesi gibi konuları en başta sayabiliriz. Bir de serbest radikaller konusu vardır ki belkide doğrudan vücudumuzdaki birçok etmenin sebebidir. Serbest radikaller, reaksiyon sonrası ortaya çıkan ürünlerdir. Bunlar vücutta doğal olarak oluşurlar veya dışardan alınırlar. Oksijenin reaktif bazı türleri zararlı olabilmekte ve bu yan ürünler reaksiyona girerek DNA’ya, proteinlere, lipidlere ve karbonhidratlara zarar verebilmektedir. DNA’nın zarar görmesi sonucu onarım ve korunma mekanizmaları yetersiz kalırsa kanser ortaya çıkmaktadır. Hürriyet Aile yazarı Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato konuyu köşesine taşırken çok önemli bilgiler de veriyor...

PEKİ DNA’MIZI NASIL KORUYABİLİRİZ?

DNA’mızı doğrudan etkileyen ve olumlu yönde geliştiren bazı önemli sebzeler vardır. Bu önemli 7 sebzeyi hayatınızın içine alarak DNA hasarını azaltabilirsiniz.

MUCİZEVİ BESİN SARIMSAK

Sarımsağın içeriğine baktığımızda; 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitaminlerinin bir arada olduğunu görürüz. Son yapılan çalışmalarda sarımsağın genlerimizi etkilediği tespit edilmiştir. Bu özelliği ile epigenetik bir besin olan sarımsak DNA diziliminde hücre yıkımını önleyerek yaşlanmayı geciktirmektedir. Doğal hayatta yaşanan stres, üzüntü, hareketsizlik hücre yıkımını arttırmaktadır. Tüketilen sarımsakla bu yıkım azalabilmektedir. KOLESTEROL SAVAŞÇISI KARA LAHANA Kara lahana, midenin asidini en iyi bağlayan sebzedir. Kolesterolün düşmesine ve kanserden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca vücudun toksinlerden korunma sistemini besleyen fitokimyasalları içerisinde barındırır.

TERE İLE KANSER RİSKİNİ YÜZDE 10 AZALTMAK MÜMKÜN

Günlük K vitamini gereksiniminizi karşılayan tere ile vücudunuzda gözle görünür değişiklik yaratmanız mümkündür. K vitamini kanın pıhtılaşmasında, arter çevresinde plak oluşumunu engellemede, artirit ile ilgili kronik hastalıkları önlemede faydalı bir vitamindir. 3 ay boyunca her gün tere tüketen bir kişi DNA tahribatını engelleyebilir, kanser riskini ve trigliserid seviyesini yüzde 10’a kadar düşürebilir.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI PAZI

Pazıda, syringic asit ve kaempferol adı verilen antioksidanlar bulunur. Bu antioksidanlar kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri korur, inflamasyonu azaltır, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltır.

VÜCUDUNUZU DİNÇ TUTMAK İÇİN LAHANA

Kansere karşı savaşan bileşikleri içeren, kalp rahatsızlıkları riskini azaltan, kan şekerini düşüren, kemikleri güçlendiren ve inflamasyonu önleyen önemli sebzelerden biridir.

DİYABETE KARŞI BROKOLİ

Yapısındaki sülforafen fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar çeperleri ve doku hasarına yönelik yarattığı hasarları azalttığı bilinmektedir. Buna ek olarak diyabetin verdiği zararı azaltmada oldukça etkilidir. Göz sağlığı için gerekli olan lutein ve zeaksantin yönünden zengindir.

ÇİN LAHANASI İLE KAN HÜCRELERİNİ ARTIRIN

Çin lahanası beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırarak vücut bağışıklık sistemini güçlendirir. Toksin atımına yardımcı olan A vitamini açısından zengin bir sebzedir.

YAZ GELİYOR, BRONZLAŞMAK UĞRUNA DNA’NIZA ZARAR VERMEYİN!

Sadece yanlış beslenmek değil, güneş de DNA’mıza büyük hasar vermektedir. Son 15-20 yıldır ozon tabakasının incelmesi nedeniyle güneş ışınları deriye ulaşmakta ve kansere neden olmaktadır. Yine UVA ve UVB tamiri mümkün olmayan DNA hasarına yol açmakta dolayısıyla güneş ışını hasarı birikerek ilerlediği için çocukluk çağından itibaren olumsuz etkisi başlamaktadır. Çocuklukta bir kez bile güneş yanığı geçirmek, ileri yaşlarda deri kanseri riskini 3 kat arttırmaktadır. UVA ışınları ani zarar vermemekte ancak DNA hasarı yaratarak yıllar içinde deri kanseri oluşumuna yol açmaktadır. Gözlerin gözlükle, dudakların da yine güneşten koruyucu ile korunması unutulmamalıdır.







