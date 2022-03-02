Doç. Dr. Gözde Durmuş: Kız çocukları bilimle erken yaşta tanışmalı
Stanford Üniversitesi’nde kendi adına kurulan laboratuvarda araştırmalarına devam eden, tıpta ve biyolojide çığır açan çalışmalara imza atan bilim insanı Doç. Dr. Gözde Durmuş, “Kız çocuklarını erken yaşta bilime yönlendirilelim. Kız çocuklarına ‘Yapamazsın’ değil, ‘Dene, olmazsa tekrardan tartışırız’ diyelim” dedi. Sevim Büyüktaş Demir / sevim.demir@posta.com.tr
02 Mart 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bir doların altında maliyeti olan buluşu ile kanser teşhisi alanında devrim yapan Doç. Dr. Gözde Durmuş, dünyanın saygın bilim dergilerinden MIT Technology Review tarafından, 2015’te ‘tıpta ve biyolojide çığır açan’ liderlerden biri seçildi. Amerika’daki Stanford Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren 37 yaşındaki bilim insanı, ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Günü’ kapsamında gerçekleştirdiği online söyleşide Üsküdar SEV öğrencilerinin konuğu oldu. Doç. Dr. Durmuş, gençlere ilham veren tavsiyelerde bulundu:
HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYİN
- 2007 yılında ODTÜ’den mezun oldum. Sonrasında master, doktora çalışmaları yaptım. Bu, uzun bir yolculuk. Bu yolculuğu yaparken önünüze çok fazla engel çıkabilir. Size ‘Bunu yapamazsın, bu okula kabul alamazsın, bu laboratuvarda çalışamazsın’ diyen çok fazla insan olacak. Hiçbir zaman pes etmeyin ve çok çalışın.
- Bir sağlık sorunu olduğunda direkt hastanenin size ulaşması ya da sizin hastaneye ulaşmanızı kolaylaştıracak akıllı teknolojiler daha çok yaygınlaşacak.
- Bilimle uğraşmak istiyorsanız çok okumak, ezberlemek yerine öğrendiğimiz şeylerin mantığını anlamak, mantığı anladıktan sonra bir probleme uygulamak gerekiyor.
- Kız çocuklarının erken dönemde bilime yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genetik bilimiyle ortaokul yıllarından beri ilgiydim. Ailem de beni biyolojiye yönlendirdi.
HAYALLERİNİZİ ÖĞRETMENİNİZLE PAYLAŞIN
- Özellikle kız çocuklarına kendi güvenlerini, özgüvenlerini artırmak için ‘yapamazsın’ lafının söylenmemesi gerek. Öğrencilerine ‘Dene, olmazsa tekrardan tartışırız’ diyorum. Çünkü ‘yapamazsın’ lafının özgüveni kıracağını düşünüyorum.
- Her zaman iyi bir mentorun, iyi bir yol göstericinin olması gerekiyor. Kız öğrencilerin de öğretmenleriyle iyi iletişim kurup, onları yol gösterici, mentor olarak görmeleri gerek. Özellikle ODTÜ’deki hocalarımdan çok yardım gördüm. Yurtdışına gitmek istediğim zaman onlar bana çok yol gösterdiler.
- Neler yapmak istiyorsanız, hayalleriniz neyse öğretmenlerinizle bunları paylaşmanızı tavsiye ederim. Her zaman yol gösterecek birisi karşınıza çıkar.