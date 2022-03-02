Doç. Dr. Gözde Durmuş: Kız çocukları bilimle erken yaşta tanışmalı

Bir doların altında maliyeti olan buluşu ile kanser teşhisi alanında devrim yapan Doç. Dr. Gözde Durmuş, dünyanın saygın bilim dergilerinden MIT Technology Review tarafından, 2015’te ‘tıpta ve biyolojide çığır açan’ liderlerden biri seçildi. Amerika’daki Stanford Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren 37 yaşındaki bilim insanı, ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Günü’ kapsamında gerçekleştirdiği online söyleşide Üsküdar SEV öğrencilerinin konuğu oldu. Doç. Dr. Durmuş, gençlere ilham veren tavsiyelerde bulundu:

HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYİN

2007 yılında ODTÜ’den mezun oldum. Sonrasında master, doktora çalışmaları yaptım. Bu, uzun bir yolculuk. Bu yolculuğu yaparken önünüze çok fazla engel çıkabilir. Size ‘Bunu yapamazsın, bu okula kabul alamazsın, bu laboratuvarda çalışamazsın’ diyen çok fazla insan olacak. Hiçbir zaman pes etmeyin ve çok çalışın.

Bir sağlık sorunu olduğunda direkt hastanenin size ulaşması ya da sizin hastaneye ulaşmanızı kolaylaştıracak akıllı teknolojiler daha çok yaygınlaşacak.

Bilimle uğraşmak istiyorsanız çok okumak, ezberlemek yerine öğrendiğimiz şeylerin mantığını anlamak, mantığı anladıktan sonra bir probleme uygulamak gerekiyor.

Kız çocuklarının erken dönemde bilime yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genetik bilimiyle ortaokul yıllarından beri ilgiydim. Ailem de beni biyolojiye yönlendirdi.

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