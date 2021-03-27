Doç. Dr. Murat Şeker, THY Yönetim Kurulu Üyesi oldu.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu THY'nin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirketin Yeşilköy'deki genel yönetim binasında gerçekleşti. Yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği toplantı sonunda şirkette beş yıldır Genel Müdür (Mali İşler) Yardımcılığı görevini yürüten Şeker, yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

THY'ye finansal tecrübesiyle yaptığı katkıları yeni dönemde yönetim kurulu üyesi olarak sürdürecek olan Şeker, son yıllarda Türkiye'nin en başarılı finans liderleri arasında gösteriliyor. Türkiye'nin En Etkin Finans Liderleri Araştırması sonuçlarına göre Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 Üst Düzey Finans Yöneticisi (CFO) arasında gösterildi.

Doç. Dr. Murat Şeker Kimdir?

2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şeker, 2002 yılında Sabancı Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisansını, 2008 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Minnesota Üniversitesinde ekonomi alanında doktorasını tamamladı. Şeker, 2008-2011 yılları arasında ABD'de Dünya Bankası'nın Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında Girişimcilik Araştırma Bölümü'nde analist, 2011-2013 yılları arasında yine Dünya Bankası’nın aynı başkan yardımcılığında İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Bölümü'nde ekonomist olarak görev aldı. 2013 yılında Türkiye’ye dönen Doç. Dr. Murat Şeker 2016 yılından bu yana THY'nin Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.