Magazin Doç. Dr. Oytun Erbaş Yüzleşme programının moderatörlüğünü yapacak

Doç. Dr. Oytun Erbaş Yüzleşme programının moderatörlüğünü yapacak

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Doç. Dr. Oytun Erbaş Yüzleşme programının moderatörlüğünü yapacak

Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğünü yapacağı Yüzleşme programının tanıtımı yayınlandı. Birbirinden farklı 7 kişinin hayat hikayesinin anlatıldığı ve Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünü yaptığı Yüzleşme programı yakında Kanal D ekranlarında olacak. Peki, Oytun Erbaş kimdir?

31 Ocak 2021, Pazar 10:23 Son Güncelleme:
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Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın sunacağı, Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği Yüzleşme, yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Konusunda uzman doktorların katkılarıyla, 'Yüzleşme' evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak. Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Oytun Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak.

Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

Ev sakinlerinin 7 gün 24 saat birlikte yaşayacakları, hafta içi her gün ekrana gelecek olan 'Yüzleşme', yakında izleyiciyle buluşacak.

Doç. Dr. Oytun Erbaş kimdir?

Dr. Oytun Erbaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermektedir.

Dr. Erbaş, psikiyatrik hastalıkların, dejeneratif beyin hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, nöropati) deney hayvanlarında modellenmesi, deney hayvanlarında EEG-EMG-EKG kaydı-yorumu hakkında kurslar düzenlemiş ve Uluslararası indeksli dergilerde (SCI ve SCI-E) 100 den fazla bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslarası Otolojik Cerrahi Derneğinden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında “Politzer Ödülü” (2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinden de “Jacques Duparc Ödülü”nü (2013) almıştır. Ayrıca Ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülü kazanmıştır.


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