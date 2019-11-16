Doçentlik belgesi artık e-Devlet’te
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınması için imkan tanıdı.
Doçent unvanı alan/almaya hak kazanan adaylar ’https://www.turkiye.gov.tr’ adresine giriş yaparak; YÖK Başkanlığı, ‘doçentlik belgesi sorgulama hizmeti’ alanından doçentlik belgesini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca edinebilecekler.
E-Devlet hizmeti üzerinden oluşturulan elektronik imzalı doçentlik belgesi uygulamaya girdikten sonra, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından ayrıca fiziki doçentlik belgesinin düzenlenmesine gerek kalmayacak.