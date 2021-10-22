Türkiye Doçentlik belgesi sahte çıktı! Adli süreç başlatıldı

Doçentlik belgesi sahte çıktı! Adli süreç başlatıldı

Türkiye

Doçentlik belgesi sahte çıktı! Adli süreç başlatıldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), doçentlik belgesinin sahte olduğu anlaşılan bir öğretim üyesinin atamasını iptal ederek hukuki süreç başlattı.

22 Ekim 2021, Cuma 21:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ASÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Eylül’de bir öğretim üyesinin İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine yapılan atamasının bugün itibarıyla iptal edildiği vurgulandı. Öğretim üyesi hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sosyal mecralarda tartışma konusu olan ve 28 Eylül’de işe başlamış bulunan; öğretim üyesinin üniversitemize sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili bir hafta önce oluşan tereddüt, ciddiyetle takip edilmiş ilgili kurumla yazışma yapılmıştır. Bugün itibarıyla gelen belge üzerine bahse konu şahsın atanması iptal edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette başvurulmasına ilişkin hukuki süreç başlamıştır."

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bu mağazada 14 dil konuşuluyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Boğaziçi Üniversitesi’ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı