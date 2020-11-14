Doctor Who 13. sezon hazırlıklarına başladı

Doctor Who ekibi şu anda tüm oyuncuların ve ekibin güvenliğini sağlamak için sıkı endüstri ve hükümet yönergelerine göre çekim yapıyorlar. Eklenen süre ve gerekli protokollerle, ekip bu sezonda geleneği bozarak 11 yerine 8 bölüm ile ekranlara dönecek.

Yapımdan sorumlu Chris Chibnall yeni sezonu değerlendirirken, “Doctor Who yapım ekibi bu zor zamanlarda seriyi yeniden yayına almak için harikalar yarattı. Çekimlere geri döndüğümüz için çok heyecanlıyız. Doctor Who’nun son derece karmaşık bir yapım süreci var. Dolayısıyla detaylı Covid protokolleri nedeniyle yeni bölümleri filme almak biraz daha uzun sürecek. Bu nedenle bu sezonu sekiz bölüm ile bitirmeyi düşünüyoruz. Ama emin olun, Doctor Who'dan beklediğiniz tüm hırs, mizah, eğlence ve korku hala sağlam bir şekilde yerinde olacak! Dünyanın dört bir yanındaki herkes için oldukça zorlu bir dönem yaşanıyor ancak unutmayın bir Doktor asla meydan okumaktan kaçınmaz!" şeklinde konuştu.

BBC Studios Yapımcısı Matt Strevens ise yeni sezon heyecanını “TARDIS'in kilidini açtığımız için çok heyecanlıyız, Sonik’in tozu silindi ve Doctor Who'nun bir sonraki sezonu için yeniden çekimlere başlıyoruz. Muhteşem prodüksiyon ekibi ve oyuncular bu zorlu zamanlarda tekrar çekim yapmamızı sağlamak için harikalar yarattı. Doctor Who her zamanki gibi eğlence ve aksiyon dolu olacak, tabi pek çok sürprizle birlikte!" sözleriyle dile getirdi.

"Festival özel bölümü için sabırsızlanıyoruz"

BBC Drama denetçisi Piers Wenger ise şunları söyledi: “Doctor Who'nun 13. sezon çekimleri devam ediyor. Ekip, TARDIS'i güvenli bir şekilde BBC One'a geri getirmek için büyük çaba sarf etti. Hepimiz Doktor’u hangi maceraların beklediğini görmek için sabırsızlanıyoruz, ancak onun dönüşünü beklerken, bir yandan da festival özel bölümü için sabırsızlanıyoruz."

Onüçüncü doktoru, en son Doktor’un kaderinin sonsuz bir hapishanede kilitlendikten sonra dengede asılı kaldığı 12. sezon finalinde gördük. Yaklaşan festival özel bölümü 'Dalek’lerin Devrimi'’nde, Doktor'un en yakın arkadaşları Yaz (Mandip Gill), Ryan (Tosin Cole) ve Graham (Bradley Walsh) hayatlarını onsuz idame ettirmek zorundalar. Ancak kısa süre sonra Doktor'un en büyük ve en korkulan düşmanlarından biri olan Dalek’lerin de dahil olduğu rahatsız edici bir plan ortaya koyacaklar. Doktor olmadan Dalek’lerle nasıl savaşırsınız? Doktor'un kaderi bilinmiyorsa, 13. sezonda bizleri neler bekliyor?

Doctor Who'nun yeni sezonu Türkiye’de BBC First kanalında yayınlanacak.