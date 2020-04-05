Dodo kuşları yaklaşık 300 yıl önce dünya üzerinden silindi. Dodo kuşları, nesli tükenmeden evvel yalnızca Doğu Afrika'daki Mauritius adasında yaşayan bir kuş türüydü. Pleistosen dönemi sırasında, Madagaskar'ın 700 mil doğusunda yer alan Mauritius adasına güvercin sürüsü indi. Güvercinler bu yeni ortamda gelişti, yüz binlerce yıl boyunca uçamayan, 1 metre boyunda, 23 kiloluk dodo kuşuna dönüştü. Dodo kuşunun güvercin ataları ada cennetine indikten sonra, yavaş yavaş uçma yeteneklerini kaybettiler, aynı zamanda hindi benzeri boyutlara dönüştüler. Bu da muhtemelen ilk kez 1598'de Mauritius'a yerleşmek için gelen Hollandalılar tarafından keşfedildiler. 65 yıl sonra dodo tamamen yok oldu. Bu şanssız kuş en son 1662'de görüldü.

Dodoların nesli neden tükendi?

Ada habitatında yırtıcı memeliler, sürüngenler ve hatta büyük böcekler yoktu ve bu nedenle dodo kuşlarının herhangi bir doğal savunmayı geliştirmelerine gerek yoktu. Aslında, dodo kuşları bulundukları yere o kadar güvendiler ki, silahlı insanların onları öldürmek ve yemek yemek istediklerinden habersizdiler. Adaya yerleşen Hollandalılar, dodo kuşlarını kedileri, köpekleri ve maymunları için öğle yemeği olarak avladılar Dodo kuşlarının neslinin tükenmesine neden olan en önemli faktör, bilinçsiz avlanma olarak görülüyor. Dodo kuşlarının kendilerini koruyabilecek veya kaçabilecek bir yetenekleri olmadığı için bu durum onları ideal bir av haline getiriyordu.

Dodo kuşları her ne kadar çok Hollandalılar tarafından avlanmış olsalar da, etleri yemek için lezzetli değildi. Yine de adaya gelen denizciler, dodo kuşlarını yemiş hatta avladıklarından bazılarını salamura yaparak yanlarında götürmüşler.

Araştırmacılar arasındaki genel görüş, adada kendi hallerinde yaşayan dodo kuşlarının insan yerleşimciler nedeniyle yok olması yönünde.



