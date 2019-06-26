Doğa Bekleriz kimdir, kaç yaşında?

90’lı yılların tanınmış mankenlerinden Doğa Bekleriz Kanal D’nin magazin programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programı takip edenler sıklıkla internette Doğa Bekleriz kimdir, kaşç yaşında sorularını aratıyor. İşte Doğa Bekleriz’in biyografisi…

DOĞA BEKLERİZ KİMDİR?

1977 tarihinde İstanbul‘da doğdu. Marmara Üniversitesi‘nde heykel bölümünde okudu. 1996 yılında 1998 yılında televizyonların modellik yarışmalarına katıldı.

Dönemin tanınmış mankenleri Gizem Özdilli ve Nigar Talibova ile “Adrenalin” adını verdikleri bir müzik grubu kurdu.

Doğa Bekleriz, şarkıcı Çelik Erişçi‘nin bir klibinde oynadı. Dizi filmlerde ve sinema filmlerinde oynadı. Mehmet Ali Erbil‘in sunduğu Çarkıfelek isimli yarışma programında hosteslik yaptı.

2007 yılında “Bak Kim Dans ediyor” adlı yarışma programına katıldı ve üçüncü oldu. Komik videoların yayınlandığı bir televizyon programı sundu.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2007 – Vatan Sağolsun (TV Dizisi)

2007 – Evimin Erkeği (Füsun) (TV Dizisi)

2006 – Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Ajan Pam) (Sinema Filmi)

2005 – Kızma Birader (Hilal: Yıldızın ortağı) (TV Dizisi)

2005 – Alaturka (TV Filmi)

2004 – Mavi Kolye (Aylin) (TV Dizisi)

2006 – Sihirli Annem (4. Sezon) (Banu) (TV Dizisi)

2002 – İki Arada (Duygu) (TV Dizisi)

2002 – Çocuklar Duymasın (Çağla) (TV Dizisi)

2002 – Koçum Benim (Aslı Hoca) (TV Dizisi)

2001 – Yeşil Işık (Sinema Filmi)

2001 – 90-60-90 (Didem) (TV Dizisi)

1999 – Yıkılmadım (Filiz) (TV Dizisi)

1999 – 2000 – Aynalı Tahir (Yeşim ) (TV Dizisi)