Doğa geri dönüyor: Güney Carolina'da timsah görüntülendi
Güney Carolina'nın, Myrtle sahilinde bir timsah, insanların sosyal izolasyonda olmasını fırsat bilerek kasabada gezintiye çıktı.
05 Nisan 2020, Pazar 15:22 Son Güncelleme:
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ABD'nin Güney Carolina bölgesinde bir timsah, corona virüs salgını nedeniyle insanların sosyal izolasyona girmesini fırsat bildi ve kasabada tur atmaya başladı. Timsah, Myrtle sahilindeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kimseyi umursamadan yürüdü. Mağaza sahibi Clifford Sosis, alışveriş bölgesinde dolaşan timsahın videosunu çekti. Videoda “Görünüşe göre doğa Güney Carolina'nın Myrtle sahilindeki bu küçük bölgeyi geri almaya başlıyor” diyor Sosis.
https://twitter.com/ABC/status/1246271039656656896
İnsanların evlerine kapanmalarını fırsat bilen tek canlı bu timsah değildi. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de yaban keçileri şehre inmişti.
Sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.
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