ABD'nin Güney Carolina bölgesinde bir timsah, corona virüs salgını nedeniyle insanların sosyal izolasyona girmesini fırsat bildi ve kasabada tur atmaya başladı. Timsah, Myrtle sahilindeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kimseyi umursamadan yürüdü. Mağaza sahibi Clifford Sosis, alışveriş bölgesinde dolaşan timsahın videosunu çekti. Videoda “Görünüşe göre doğa Güney Carolina'nın Myrtle sahilindeki bu küçük bölgeyi geri almaya başlıyor” diyor Sosis.





İnsanların evlerine kapanmalarını fırsat bilen tek canlı bu timsah değildi. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de yaban keçileri şehre inmişti.

Sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.





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