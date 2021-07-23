Doğa, insanlığın ona verdiklerini iade ediyor

ABD’nin Oregon eyaletinden başlayarak en az 13 eyaleti etkileyen orman yangınlarında 19 gün geride kaldı. 1889 kilometrekarelik alan küle döndü. Yangının birkaç yıldırım düşmesiyle başladığı belirlendi. Ancak yetkililer son 30 yılın en kuru havası ve yüksek sıcaklığın yangının boyutunu artırdığını açıkladı. Çin’in Hınan eyaletini vuran binlerce yılda bir görülebilecek sel felaketinde de can kaybı 33’e yükseldi. Dünyanın en soğuk bölgelerinden Sibirya da orman yangınlarıyla boğuşuyor.

İKLİM KRİZİ LOTOSU BAŞLADI

Yangın nedeniyle Sibirya’nın Yakutistan bölgesi, şu an dünyanın en kirli havasına sahip. 320 bin kişiye evde kalma uyarısı yapıldı. Havadaki kirli partikül oranı normalin 40 katına çıktı. Bu oran, dünyanın en kirli havasına sahip Çin ve Hindistan’ın bile 17 katı üzerinde.

Geçen hafta da Avrupa’yı vuran 200 yılın en büyük sel felaketinde Almanya ve Belçika’da ölü sayısı 200’ü aştı.

Sıcaklığın 31.2 dereceyi bulduğu İngiltere’de iklim krizi lotosu oynanıyor. Sitelerde “Bu yıl İngiltere’nin en sıcak yılı olacak” bahsi için 2’ye 1 veriliyor.

BİZİ NELER BEKLİYOR?

Dünyada ortalama sıcaklık artışının 1.5 derecede sabit tutulması gerekiyor. Ancak bu eşik hızla aşılıyor. Bunda ağaçların yok edilmesi, karbon salınımına yol açan hayvancılık endüstrisi, insan eliyle çevre kirliliği, yasak avlanma başrol oynuyor. Ortalama sıcaklık 2 dereceyi aşarsa dünyayı şu tehlikeler bekliyor: