Doğa Koleji devir tarihini açıkladı

Öğretmenlerin ardından veli tepkilerinin olduğu Doğa Koleji'nin devri hakkında bir açıklama yapıldı. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu "Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin, Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini, konu ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın yapılacağını bildirdi.

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

#Olayıngeçmişi

-Doğa Koleji'nde çalışan öğretmenler aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile derslere girmeyince yaşanılanlar kamuoyuna duyuruldu.

-Öğretmenlerin derse girmemesi üzerine veliler öğretmenlerin yanında olduklarını ifade ederke okul hakkında şikayette bulundu.

-Özel okul tarafında yapılan açıklamada, okulun devri hakkında alıcılar ile görüşmelerin yapıldığı sorunun kısa zamanda çözüleceği belirtildi.

-Milli Eğitim Müdürlüğü de okul hakkında yaptıkları açıklamada, Doğa Koleji'nin bazı kampüslerinde maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesi ile öğretmenlerin derse girmemeleri üzerine yapılan başvurular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.