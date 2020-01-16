Öğretmenlerin maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile başlayan Doğa Koleji devrinde son aşamaya gelindi. İTÜ'ye devredilmesi konuşulan Doğa Koleji'nin İTÜ'ye devri ticaret kayıtlarında tescil edildi.

Doğa Koleji'nde yaşanan krizin ardından İTÜ Vakfı arasında yapılan görüşmeler sona erdi. İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarında yayınlanan bilgiye göre, Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

#Olayıngeçmişi

Öğretmenlerin maaşlarını bir süredir alamaması üzerine Doğa Koleji'nde yaşanan maddi kriz ortaya çıkmıştı. Öğretmenlerin protestosuna veliler de destek olarak okul yönetiminin sorunu bir an önce çözüme kavuşturması yönünde talepte bulundular.

Okulda eğitimin aksaması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek inceleme başlattı. Okul tarafından yapılan açıklamada okulun maddi zorluklar yaşadığı ve devir işlemlerinin yapılacağı belirtilmişti.

Yapılan son açıklamalarda okulun İstanbul Teknik Üniversitesi'ne devredilmesine karar verilmişti.

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