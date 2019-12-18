Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'nde görev alan öğretmenler ve çocukları kolejde okuyan veliler ile bugün bir araya gelecek.

Bakan Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinleyecek, bakanlığın çalışmalarını paylaşacak. Milli Eğitim Bakanı, o görüşmenin ardından bir açıklama yapacağını da söyledi.

Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor. Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi.

Satın almak için teklif

Doğa Koleji Giresun Kampüsü Kurucusu Aykut Gezmiş, Nevşehir Kampüsü Kurucusu Halis Uluer ve Sivas Kampüsü Kurucusu Mustafa Eken'in başında olduğu yönetim, Doğa Koleji'ni satın almak için yönetime teklifte bulundu.

600 milyon TL'lik teklif

Doğa Koleji'nin satış sürecinde yaşananlar ile ilgili olarak lisanslı okulların kurucuları duruma el koydu. Aykut Gezmiş, Halis Uluer ve Mustafa Eken'in başında olduğu lisanslı okullar yöneticileri Doğa Koleji'ni satın almak için çalışmalara başladı.

600 milyon TL ödemeye hazır olan yönetim, satışın gerçekleşmemesi durumu için de B planını hazırladı. 49 lisanslı okul yöneticisi biraraya gelerek Doğa Koleji'nden ayrılarak yeni bir şirket çatısı altında yeni bir eğitim kurumu kurmaya hazırlanıyor.