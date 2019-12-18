Doğa Koleji'nde kriz sürüyor! Bakan Selçuk'tan açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada ''Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz'' dedi. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'ni İTÜ vakfının alacağı iddiasıyla ilgili olarak da sorulan sorulara da ''Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz'' yanıtını verdi.