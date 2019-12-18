Doğa Koleji'nde kriz sürüyor! Bakan Selçuk'tan açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada ''Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz'' dedi. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'ni İTÜ vakfının alacağı iddiasıyla ilgili olarak da sorulan sorulara da ''Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz'' yanıtını verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'ne ilişkin, “Satışın olumlu olmaması halinde hiçbir öğretmeni ve öğrenciyi mağdur etmemek için A,B,C planlarımız mevcut” dedi.
Bakan Selçuk şunları söyledi:
Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Özel okul temsilcileriyle de toplantılar yapıyoruz.
MEB’in görevi kurum açma şartının kaybolması durumunda faaliyeti sonlandırıp öğrencileri başka okullara kaydetmektir.
Satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz.
Ekonomik tablonun büyüklüğü bu sürecin uzamasına yol açıyor.
Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz.
Temennimiz satış sürecinin olumlu bir yönde gerçekleşmesi.
Kamu kaynaklarıyla bir çözüm planımız olmadığını söylemek isterim.
Bizim meselemiz çocuklar. Onlar için bu meseleyle çok ayrı bir şekilde ilgileniyoruz.