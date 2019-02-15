54 farklı şirketin 94 projesinin yarıştığı ‘IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2019’a, aday olan tek eğitim kurumu Doğa Koleji oldu. Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, Yılın En İyi Projesi ödülünü Koç Holding Grup Eski CIO’su Alpay Göğüş’ten aldı. Bilişim sektöründeki nitelikli iş gücü eksikliği konusuna çözüm sunabilmek için bu çalışmayı başlattıklarını söyleyen Hakan İnanır, “Nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin bilincinde olarak eğitim programları ve projeler hazırlıyoruz” dedi.