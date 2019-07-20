Doğa nefes arıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Yetim ailesi, 1,5 yıl önce mitokondriyal miyopati teşhisi konan 3 yaşındaki kızları Doğa’nın devam eden tedavisini bundan sonra evlerinde sürdürebilmek için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

SOLUNUM CİHAZI ALINMASI GEREKİYOR

Halen vitamin kokteylleriyle hayata tutunan Doğa’nın hastalığı da ilerlemeye başladı. Beyinde küçülme ile birlikte solunum sıkıntısı yaşayan Doğa için ev tipi solunum cihazı alınması gerekiyor. Yurt dışından getirilen bazı ilaçların masrafları, çocuğunun evde bakılabilmesi için hayırseverlerin yardımlarını bekleyen aile minik Doğa’nın sağlığına kavuşacağı günleri dört gözle bekliyor.

ALP DEĞERLERİ YÜKSEK ÇIKTI

Baba Sinan Yetim, kızı Doğa’nın 12 Temmuz 2016 tarihinde dünyaya geldiğini ve ilk yıl sağlık sorunu yaşamadıklarını, 12. ayda B12 eksikliği nedeniyle 4,5 ay iğne tedavisi gördüğünü, B12 vitamin değerlerine baktırmak için kontrole gittiklerini ve tahlil yaptırdıklarını söyledi.

Doğa’nın sağlık sorunlarının bu süreçten sonra başladığını belirten baba Sinan Yetim, kızının tedavisi için geçen aşamaları şöyle anlattı: "Yapılan tahlillerde kızımızın ALP değerleri yüksek çıktı. Sonrasında ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittik, bizi Ankara Hacettepe Üniversitesine sevk etti.

TEDAVİ GÖRDÜ AMA HİÇBİR DEĞİŞİM OLMADI

Orada endokrin bölümüne gittik. Nöroloji, metabolizma bölümü de gördü. Bütün kontrol ve tetkikler yapıldı ancak hiçbir şey bulunmadı. Bize fizik tedavi önerildi. Kızım Doğa Altınordu’da 1,5 yıl fizik tedavi gördü, ancak alınan fizik tedavisi ile kızımın sağlığında hiçbir değişim olmadı. Kızımın tedavi süreci ile ilgili araştırma yapıp İstanbul’da özel kliniği olan bir nöroloji doktoruna gittik. Orada emar çekildi, emar sonucunda kızımın nadir hastalık leigh sendromlu olduğu ortaya çıktı. Doktorumuz bizi çocuk metabolizma doktoruna sevk etti.

BEYİNDE KÜÇÜLME VAR, SOLUNUM SIKINTISI YAŞIYOR

Orada genetik tahlilleri yapıldı ücretli olarak yurt dışına gönderdi. Sonuç olarak; mitokondriyal miyopati hastasının tedavisi yok. Şu an vitamin kokteylleriyle destekleniyor. Hastalığı da ilerledi. Beyinde küçülme var ve solunum sıkıntısı yaşıyor.

SOLUNUM CİHAZI GEREKİYOR

62 gündür Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Düzey- 3’te yatıyor. Ev tipi solunum cihazı yazıldı. Bütün bu süreçten geçtiğimiz için maddi olarak zor duruma düştük. Çocuğumuzun medikal ihtiyaçlarını ve ev tipi solunum cihazlarını alamıyoruz. Bu yüzden de hastaneden çıkamıyoruz. 8 Yaşındaki oğlumuz D.Y.’den de ayrıyız. Bu yüzden hayırseverlerden yardım bekliyoruz."

İHA