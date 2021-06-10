Magazin Doğa Rutkay 69 kilodan 56'ya düştü

Doğa Rutkay 69 kilodan 56'ya düştü

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Doğa Rutkay 69 kilodan 56'ya düştü

Koronavirüs nedeni ile uzun süre eve kapanan Doğa Rutkay tatil sezonunu açtı. Yaklaşık 13 kilo veren güzel oyuncu fit görüntüsüyle dikkat çekti. Deniz BOY / POSTA

10 Haziran 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile 2014’te evlenmiş, 2018’de de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim’i kucağına almıştı. Koronavirüs nedeni ile uzun süre eve kapanan oyuncu sezonu açtı. Çeşme Alaçatı’daki yazlıklarına gitti. Önceki gün Ayayorgi koyundaki bir plajdaydı. Yanında meslektaşı, 25 yıllık arkadaşı Melisa Doğu vardı. Eşi ve çocukları ise yoktu.

'Ocakta düğmeye bastım'

Zayıflığı ile dikkat çeken Doğa Rutkay ile konuştum. Şeyda Coşkun yönetiminde diyet ve sıkı bir şekilde spor yaptığını söyledi. “Pandemi bana yaradı. Ocakta düğmeye bastım. Haftanın 4 günü ağırlık ve kondisyon çalıştım, pilates yaptım. Sağlıklı beslendim. 69’dan 56 kiloya düştüm. Kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum” dedi.

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