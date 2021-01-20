Magazin Doğa Rutkay, Cansu Dere’yi taklit etti!

Doğa Rutkay, Cansu Dere’yi taklit etti!

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Doğa Rutkay, Cansu Dere’yi taklit etti!

Güldür Güldür Show ekibi, daha önce TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı’ndaki hikayeyi farklı bir anlatım ile Malumlar Apartmanı olarak skeçte canlandırmıştı. Dizi hayranlarını da çok gülümseten bu Malumlar Apartmanı parodisinin ardından şimdi de Kanal D’nin Çarşamba akşamları yayınlanan iddialı dizisi Sadakatsiz’in skeci geliyor…

20 Ocak 2021, Çarşamba 14:40 Son Güncelleme:
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Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakterine skeçte Doğa Rutkay hayat verecek ve Cansu Dere taklidi ile de izleyicileri çok güldürecek. Ekranların en sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un paylaştığı tanıtım sosyal medyayı salladı. Gündemin nabzını tutmaya devam eden ekip, bu sefer “Sadakatsiz” dizisini konu etti.

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Doğa Rutkay, Mahir İpek, Onur Buldu, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu ve Aziz Aslan’ın yer aldığı tanıtım kısa zamanda sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Doğa Rutkay’ın canlandırdığı Asya tiplemesi herkesin merakını cezbetti. Büyük beğeni ve heyecan uyandıran yeni bölüm tanıtımı izleyicilerden tam not aldı.

Güldür Güldür Show programının 250. yeni bölümü 26 Ocak Salı akşamı yayınlanacak.

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