Televizyoncu Kerimcan Kamal ile mutlu bir evliliği olan Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'in oyuncak maymunla tanışma anlarını paylaştı.

Rutkay paylaşımına şu yorumu düştü:

Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz. On aylıklardı burada. İlk kez tüylü tuhaf bir oyuncakla karşılaşmaları. Rutkay’ın bayaa koca adam gibi tiksinme hareketine bakın. Piraye, daha ılımlı yaklaşmıştı ama oğlanın korkup tamamen uzaklaşmasını istememiştim. Ve sevdirmeyi başarmıştım.

"Üşenmeden sabırla oya gibi işlemek bence ebeveynlik"

Her gün bir keşif.. Biz nasıl yönlendirirsek nasıl tepki vermelerini onlara anlatırsak işler daha da kolaylaşıyor. Her şeyi anlatarak tarif ederek üşenmeden sabırla oya gibi işlemek bence ebeveynlik... Korkuyu öfkeyi bile tarif etmek, yol göstermek bence böyle küçük ayrıntılarla mucizeye dönüşüyor..

Sevgi ve emek ve sabır. Sonuç böyle... Cici cici maymun cici.