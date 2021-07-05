2014 yılında evlenen, 2018'de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucaklarına alan Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor.

'ISKALAMADIĞIMIZ HER SANİYE İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Ünlü oyuncu, yaklaşık 80 bin beğeni ve çok sayıda yorum alan Instagram gönderisine, "Onca yıldır ıskalamadığımız her saniye için teşekkürler" mesajını yazdı.





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