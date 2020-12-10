Doğa Rutkay'dan tavsiye: Köşede sıkıştırıp bir öpücük verin
Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal’ı öptüğü bu pozun altına ‘karantinada çift olmayı’ özetlemiş.
10 Aralık 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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- Uyanıyorum eşim kahvaltıda, salona gidiyorum eşim, kahve içiyorum yine eşim, tuvalete gireceğim yine eşim.
- Birbirine sonsuz tahammülü olanlar, anlaşmanın yolunu bulanlar, birbirini oyun arkadaşı bilenler, birlikte eğlenmekten keyif alanlar, tartışmaları bir güzel sözle kucaklaşmaya çevirenler şanslıydı.
- Bizler gibi olanlar arasıra birbirine kılıç kalkan saldırısı düzenlese bile eminim şu dönemi hafif sıyrıklarla atlattı.
İşte tavsiye
- Çiftler halden anlasın.
- Bir öfkeyi, siniri ve kriz anını uzatmadan, içinizde küslüğün birikmesine izin vermeden birbirinize sıkıca sarılın.
- Hatta eşiniz pek istemese de kenarda köşede sıkıştırıp ona bir öpücük verin.
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