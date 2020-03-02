Doğa Sigorta’ya bir ödül daha

Doğa Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı sponsorluğu kapsamında gerçekleştirdiği etkili sosyal sorumluluk projeleri, maçlarda organize ettiği etkinlikler ve beraberinde seyircilere dağıtılan atkı, top gibi hediyeler, ayrıca takım oyuncuları ile gerçekleştirdiği ilgi çekici söyleşi ve çekimlerle bu ödüle sponsorluk kategorisinde hak kazandı.

2002 yılından bu yana düzenlenen Stevie Ödülleri’nin, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan yeni ödül programı MENA Stevie Ödülleri’ne Türkiye dahil 17 ülkeden başvuru kabul edildi. Yönetim, pazarlama, teknoloji, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, web sitesi, dijital projeler başta olmak üzere 100’den fazla kategoride kabul edilen başvurular, dünya çapında 100’den fazla profesyonel tarafından değerlendirildi.

Ödüller, 21 Mart’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ras Al Khaimah şehrinde yapılacak galada sahiplerini bulacak.



