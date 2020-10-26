Sigorta Doğa Sigorta’ya Bronz Stevie Ödülü

Doğa Sigorta’ya Bronz Stevie Ödülü

Sigorta

Doğa Sigorta’ya Bronz Stevie Ödülü

Doğa Sigorta, iş dünyasının en saygın ödül programlarından Stevie Awards’ın Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş birliğiyle ilk kez düzenlediği MENA (Middle East North Africa / Orta Doğu Kuzey Afrika) Stevie Ödülleri’nde Bronz ödüle layık bulundu.

26 Ekim 2020, Pazartesi 17:40 Son Güncelleme:
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Pandemi sebebiyle ertelenerek online gerçekleştirilen ödül töreni ardından, ödül nihayet Doğa Sigorta Merkez Ofisi’nde kendisine ayrılan yerine kavuştu. Ödül, Doğa Sigorta’nın etkinlik ajansı Vitamin Ajans’ın ortakları Merve Berker Uysal ve Kemal Kayahan, İş Geliştirme Müdürü Ömer Erdoğan tarafından Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ve Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler’e takdim edildi.

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