Doğada ders

Bu protokol çerçevesinde uygulamalı eğitimler düzenlenecek. Haziran döneminden itibaren 10 bin öğretmen oryantiring 10 bin öğretmen de dağ yürüyüş liderliği için yetiştirilecek. MEB tarafından öğretmenlere etkinlik ve içerik kitapları verilecek.

Bu etkinlik kitapları aynı zamanda online olarak öğretmenlerin hizmetine sunulacak.

MEB, haziran döneminden eylül ayına kadar sürecek etkinliklerde izleme modülleriyle 4 farklı süreci izleyecek.