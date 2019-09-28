TEK HİSSEDAR

Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile Türk Reasürans A.Ş. (Türk Re) kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Re, doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini yapacak

PRİMLER YURT İÇİNDE

Sigortacılık Kanunu’nda yapılan düzenleme ile hizmet verecek olan Türk Re, sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini artırmak, yurt dışına aktarılan reasürans primlerinin yurt içinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli reasürans düzenlenmelerini gerçekleştirmek olarak belirledi.

TAZE KAN OLACAK

İstanbul Finans Merkezi’nin gelişimine de katkı sağlayacak olan Türk Reasürans A.Ş.’nin Genel Müdürü Selva Eren, “Sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk reasürans piyasası ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız” dedi.

POSTA