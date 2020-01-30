Marketten alınan çamaşır suyunun verdiği etkinin aynısı veren doğal çamaşır suyu istiyorsanız evde siz hazırlayabilirsiniz. Eğer evde doğal çamaşır suyu nasıl yapılır merak ediyorsanız yada evde doğal çamaşır suyu yapımı yöntemleri arıyorsanız "doğal çamaşır suyu nasıl yapılır, doğal çamaşır suyu yapımı" haberimize göz atın.

Doğal çamaşır suyu nasıl yapılır? Doğal çamaşır suyu yapımı

Doğal çamaşır suyu malzemeleri

- 1 fincan oksijenli su

- 1/2 su bardağı sirke

- 1/2 su bardağı su

- 1 çorba kaşığı limon suyu

Doğal çamaşır suyu yapılışı

Çamaşır suyunu hazırlamadan önce bilinmesi gereken önemli bir detay, karışımı koyu renk bir saklama kabının içerisinde yapmanız gerekiyor.

Bütün malzemeleri cam ölçme kabı ile birbirine karıştırın. Çamaşır suyu kullanıma hazırdır. Hazırlanan çamaşır suyunun ömrü 1 aydır.