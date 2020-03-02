Doğal çamaşır yumuşatıcısı nasıl yapılır? Evde yumuşatıcı yapımı
Çamaşır makinelerinin kullanımı yaygınlaşmasıyla artık hemen hemen hepimiz çamaşır yumuşatıcısı kullanmaya başladık. Durum böyle olunca herkes doğal ürünler kullanma arayışı içerisine girdi. Evde doğal çamaşır yumuşatıcısı yapımı oldukça kolay ve uygun maliyetli. Eğer sizde doğal çamaşır yumuşatıcısı nasıl yapılır merak ediyorsanız ve evde yumuşatıcı yapımı için tarif arıyorsanız "Doğal çamaşır yumuşatıcısı nasıl yapılır, evde yumuşatıcı yapımı" haberimize bir göz atın.
02 Mart 2020, Pazartesi 14:46 Son Güncelleme:
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Doğal çamaşır yumuşatıcısı evde kolaylıkla yapılabilecek bir malzeme. Eğer sizde doğal çamaşır yumuşatıcısı nasıl yapılır merak ediyorsanız yada evde çamaşır yumuşatıcısı yapımı için tarif arıyorsanız "Doğal çamaşır yumuşatıcısı nasıl yapılır, evde yumuşatıcı yapımı" haberimize bir göz atın.
Doğal çamaşır yumuşatıcısı nasıl yapılır? Evde yumuşatıcı yapımı
Çamaşır yumuşatıcı malzemeleri
- 2 bardak su (500 mL)
- 1 bardak beyaz sirke (250 mL)
- 1/3 bardak karbonat (66 gram)
- Koku tercihinize göre, 6 damla bitki özü yağı
Çamaşır yumuşatıcısı yapımı
2 bardak suyun içerisinde 1 bardak sirkeyi çözdürün ve bir kaba koyun. Dikkatlice karbonatı ekleyin. Bu efervesan bir etki yaratacak. Bütün karbonatı tek seferde koyarsanız bu etki artacaktır. Bu nedenle yavaş yavaş ekleyin. Bir kaşıkla karıştırın ve hepsinin çözüldüğünden emin olun. Beğendiğiniz bir bitki özü yağını eklerseniz yumuşatıcının güzel kokmasını sağlarsınız. Bu yumuşatıcıyı normal ürünleri nasıl kullanıyorsanız o şekilde makinenizin gözüne koyun. Her zaman yıkadığınız gibi çamaşırlarınızı yıkayıp asın.