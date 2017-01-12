Doğal diş beyazlatıcısı: Zerdeçal
Hepimiz dişlerimiz beyazlasın diye çilekten elma sirkesine kadar her türlü yola başvurmuşuzdur. Fakat marifetleri yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan bir besin var, zerdeçal. Bilinen en büyük etkisini ise dişlerde gösteriyor
Zerdeçalı daha çok yemeklerde baharat olarak kullananlardansanız aynı baharatı dişlerinize de uygulamaya başlayabilirsiniz!
Doğal diş beyazlatıcı olarak yüzyıllardır Doğu'da kullanılan bir bitki olan zerdeçalın marifetleri nihayet bilinmeye başladı. Anti bakteriyel, doğal diş beyazlatıcı arıyorsanız bu zerdeçallı tarifi mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER
1 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
HAZIRLANIŞI
Bir çay kaşığı zerdeçalı bir çay kaşığı hindistan cevizi yağıyla karıştırın. Sabah, öğle, akşam dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Diş fırçanıza zerdeçal tozunun rengi bulaşacak. Merak etmeyin... Günden güne dişlerinizin renginin açıldığını göreceksiniz!
Doğal diş beyazlatıcı olarak yüzyıllardır Doğu'da kullanılan bir bitki olan zerdeçalın marifetleri nihayet bilinmeye başladı. Anti bakteriyel, doğal diş beyazlatıcı arıyorsanız bu zerdeçallı tarifi mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER
1 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
HAZIRLANIŞI
Bir çay kaşığı zerdeçalı bir çay kaşığı hindistan cevizi yağıyla karıştırın. Sabah, öğle, akşam dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Diş fırçanıza zerdeçal tozunun rengi bulaşacak. Merak etmeyin... Günden güne dişlerinizin renginin açıldığını göreceksiniz!