Doğal diş beyazlatıcısı: Zerdeçal

ı daha çok yemeklerde baharat olarak kullananlardansanız aynı baharatı dişlerinize de uygulamaya başlayabilirsiniz!Doğal diş beyazlatıcı olarak yüzyıllardır Doğu'da kullanılan bir bitki olanın marifetleri nihayet bilinmeye başladı. Anti bakteriyel, doğal diş beyazlatıcı arıyorsanız bulı tarifi mutlaka denemelisiniz.1 çay kaşığı zerdeçal tozu1 çay kaşığı hindistan cevizi yağıBir çay kaşığı zerdeçalı bir çay kaşığı hindistan cevizi yağıyla karıştırın. Sabah, öğle, akşam dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Diş fırçanıza zerdeçal tozunun rengi bulaşacak. Merak etmeyin... Günden güne dişlerinizin renginin açıldığını göreceksiniz!