Doğal diş beyazlatıcısı: Zerdeçal

Hepimiz dişlerimiz beyazlasın diye çilekten elma sirkesine kadar her türlü yola başvurmuşuzdur. Fakat marifetleri yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan bir besin var, zerdeçal. Bilinen en büyük etkisini ise dişlerde gösteriyor

12 Ocak 2017, Perşembe 17:23 Son Güncelleme:
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Doğal diş beyazlatıcısı: Zerdeçal
Zerdeçalı daha çok yemeklerde baharat olarak kullananlardansanız aynı baharatı dişlerinize de uygulamaya başlayabilirsiniz!
 
Doğal diş beyazlatıcı olarak yüzyıllardır Doğu'da kullanılan bir bitki olan zerdeçalın marifetleri nihayet bilinmeye başladı. Anti bakteriyel, doğal diş beyazlatıcı arıyorsanız bu zerdeçallı tarifi mutlaka denemelisiniz.
 
MALZEMELER

1 çay kaşığı zerdeçal tozu
1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
 
HAZIRLANIŞI

Bir çay kaşığı zerdeçalı bir çay kaşığı hindistan cevizi yağıyla karıştırın. Sabah, öğle, akşam dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Diş fırçanıza zerdeçal tozunun rengi bulaşacak. Merak etmeyin... Günden güne dişlerinizin renginin açıldığını göreceksiniz!
 

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