Konuyla ilgili son Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşlara artık doğal gaz yardımı yapacaklarını bildirdi. Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı gibi verilecek olan doğal gaz yardımı başvurularının detaylarının da açıklanacağını aktardı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğal gaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

Sağlanılan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Elektrik Tüketim Desteği'nin ise sosyal yardım programından düzenli bir şekilde yararlanan vatandaşlara, herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın verildiği aktarıldı. Destek almak isteyen kişilerin yalnızca kimlik kartı ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmelerinin yeterli olacak.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Doğal gaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları fiyat artışına ezdirmemeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, kömür yardımının doğal gaz desteği olarak da verileceğini ifade etmişti.