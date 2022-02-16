Doğal gaz desteği geliyor! 450-1150 lira arası...

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan çay gübrelerinin fiyatlarında indirim yapılacağını duyururken, KYK yurtlarındaki öğrencilere de internet desteğini ve beslenme yardımını aylık 570 TL'den 750 liraya çıkarıldığını müjdeledi. Öte yandan Erdoğan, Elektrik ve doğal gazda yeni destekleri duyurdu.

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığına değinen Erdoğan; "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. 4 milyon hane için doğal gaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik." dedi.









"VATANDAŞIMIZA GELEN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARI ELBETTE YÜSEKTİR"

Son dönemde üzerinde en çok konuşulan ve en çok istismar edilen konuların başında enerji fiyatları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bugün enerji konusunda elektriklerin yokluğunu değil, sadece fiyatını tartışabiliyorsa, bunu geçtiğimiz 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkarttığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 298’den bin 808’e yükselterek, iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu bir milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkartarak toplam elektrik üretimini dört kat artırdık.

Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada oldukça yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğal gaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında, üstelik de bizden her bakımdan çok daha yüksek oranlarla fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır" şeklinde konuştu.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının Euro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa üzerinden karşılaştırmasını yapan Erdoğan, "Özellikle milletime sesleniyorum, milletimin bunları değerlendirmesi ve aklıselim ile kararını vermesi birçok şeyi düzlüğü çıkartacaktır. Konutlarda aylık 200 kilovat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa’daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke durumundadır.

Ülkemizdeki elektriğin 200 kilovata denk gelen tutarı 18 Euro iken bu rakam Norveç’te 35, Fransa’da 45, Hollanda’da 60, Belçika’da 92, Almanya’da 100 Euro’dur. Aynı miktardaki tüketim bedelini asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5’luk bir oran karşımıza çıkarken Almanya’da yüzde 6,2, Bulgaristan’da 7,5, Çekya’da yüzde 10, Romanya’da yüzde 15’lik oranlarla karşılaşıyoruz. Benzer bir tablo doğal gaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Euro’luk fatura ile Avrupa’nın vatandaşına en ucuz doğal gaz hizmetini sunan ülkesidir.

Bu rakam Macaristan’da 30, Polonya’da 63, Yunanistan’da 100, İtalya’da 156, Almanya’da 256 Euro düzeyine yükselmektedir. Doğal gaz fiyatının asgari ücretle mukayesesinde de ülkemiz yüzde 5,6 ile en uygun fiyat konusunda yine ilk sıralarda yer alınken bu oran Macaristan’da yüzde 9, Yunanistan’da yüzde 13, Almanya’da 15,2, Romanya’da yüzde 31’lik seviyelere çıkmaktadır. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğal gaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşına en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.

Geçtiğimiz yıl sadece elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta 165 milyar liralık sübvansiyon yaparak salgın sebebiyle zaten sıkıntı içinde olan vatandaşımızın ilave yükler altına girmesine engel olduk. Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Sadece bu 3 kalemdeki sübvansiyon rakamının Türkiye’nin toplam yatırım harcamaları kadar olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"RAKAMLAR VATANDAŞLARIMIZIN LEHİNE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR"

Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrikte ve doğal gazda haneleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz Kabine toplantısında 150 kilovat olan en düşük tarife dilimini 210 kilovata yükseltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Yapılan analizler Ocak ayı itibariyle tüketicilerin yüzde 64’nün düşük tarifeden faydalandığını, yüzde 36’lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir.

Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların karanı aldık. Öncelikle 210 kilovata kadar ki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir.

Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.