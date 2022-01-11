Ekonomi Doğal gaz desteği ne zaman yapılacak? Tarih verildi! Başvuru ve ödemeler...

Doğal gaz desteği ne zaman yapılacak? Tarih verildi! Başvuru ve ödemeler...

Ekonomi

Doğal gaz desteği ne zaman yapılacak? Tarih verildi! Başvuru ve ödemeler...

Doğalgaz desteği için başvuru tarihi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Bakan Yanık, doğal gaz desteği ödeme tarihini de açıkladı. Buna göre, doğal gaz desteği için başvurular şubat ayının ikinci yarısında alınacak, ödemeler ise mart ayının ilk yarısında yapılacak.

11 Ocak 2022, Salı 11:51 Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

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