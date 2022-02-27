Doğal gaz faciası! Apartmana 3 gün önce taşınmışlar

Ankara Keçiören’de önceki gece, İbrahim I., Doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanede polislere ifade veren İbrahim I., evlerinde kaçak olmadığını ve kokunun apartmandan geldiğini söyledi.

EKİPLER EVE ZORLA GİRDİ

Ekipler, apartman yöneticisini arayarak binayı boşaltmasını istedi. Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Başkent Gaz ekipleri sevk edildi. Başkent Gaz ekibi, binadaki gaz akışını kesti. Gaz kokusunun ikinci kattaki daireden geldiğini tespit eden ekipler evin kapısını uzun süre çaldı ancak açan olmadı. Zorla eve giren ekipler, Döndü Batmaz (34) ile çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz’ın (5) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ailenin, apartmana üç gün önce Sivas’tan taşındığı öğrenildi.

OYUN OYNARKEN YIĞILIP KALMIŞLAR

Çocuklarının cenazelerini teslim almak için Sivas’tan gelen baba Özgür Batmaz, “Şofbenden sızan gazdan dolayı öldüler. Çocuklarım oyun oynarken yığılıp kalmış, anneleri de koltukta uzanır halde bulunmuş” dedi.

Döndü Batmaz’ın, eşi Özgür Batmaz ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle sıklıkla evi terk ettiği, en son tartışma üzerine çocuklarıyla Ankara’ya geldiği öğrenildi. Döndü Batmaz, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesi İsafakılı köyünde toprağa verildi.

Öte yandan, İbrahim I.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.